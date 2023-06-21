التقاعد الوطنية تعلن البدء بصرف الفروقات الخاصة بهذه الشريحة

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "بدأت بصرف الفروقات الخاصة بضحايا الأرهاب من ذوي الشهداء والمصابين والبالغ عددهم ( ١٢٥٢٧ ) قيد بمبلغ أجمالي قدرهُ ٥١،٥٧٧،١٥٢،٩٩٤ مليار دينار وبحسب الألية المُعدة مسبقاً من قبل رئاسة الهيأة".ودعت الهيأة، بحسب البيان ،"كافة المستفدين من الفئة اعلاه وممن تصلهم رسائل نصية مراجعة المصارف ومنافذ الدفع الألكتروني في بغداد والمحافظات لإستلام مستحقاتهم".