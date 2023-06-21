النزاهة البرلمانية تفتح تحقيقاً مع شركات "تشوه" شوارع بغداد

أعلن رئيس لجنة النزاهة البرلمانية زياد الجنابي، عن فتح تحقيق مع شركات "تشوه" شوارع بغداد.



وقال الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شركتي اتصالات تسببتا بتشويه شوارع بغداد بعد أعمال حفر بشكل عشوائي في مناطق عدة من العاصمة".

وأضاف الجنابي أنه "تم فتح تحقيق بحق الشركتين قبل تشويه المزيد من الشوارع"، معتبراً أن "عمل الشركتين له سلبيات كثيرة على شوارع العاصمة.