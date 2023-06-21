النزاهة البرلمانية تفتح تحقيقاً مع شركتين "تشوهان" شوارع بغداد

السومرية نيوز/ خاص



أعلن رئيس لجنة النزاهة البرلمانية زياد الجنابي، عن فتح تحقيق مع شركتي "ايرثلنك والجزيرة" تشوهان شوارع بغداد.



وقال الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شركتي ايرثلنك والجزيرة تسببت بتشويه شوارع بغداد بعد أعمال حفر بشكل عشوائي في مناطق عدة من بغداد".

وأضاف الجنابي أنه "تم فتح تحقيق بحق الشركتين قبل تفاقم تشويه الشوارع"، معتبراً أن "عمل الشركتين له سلبيات كثيرة على شوارع العاصمة.