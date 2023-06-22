عراقية تروي كيف طلبت السفيرة الأسترالية ببغداد تعلم طبخة "الدولمة" (صور)

هالة.. أم لطفلين، خريجة الجامعة التكنولوجية باختصاص هندسة الكهرباء، وتعمل حالياً في وزارة الكهرباء إلى جانب عملي في مهنة الطبخ وتحضير مختلف أنواع الأطعمة والمقبلات والحلويات.وذكرت هالة، "كان الطبخ في البداية هواية بالنسبة لي، قبل تعييني بدأت أطور مهاراتي في الطبخ وحوّلت الهواية إلى مهنة ومصدر رزق. بدأت بتحضير مختلف الأطباق وافتتحت صفحات خاصة بمشروعي على مواقع التواصل باسم "شيف لولي"، زوجي هو أكثر شخص دعمني وساعدني في عملي".وأضافت، "تراكم طلبات الزبان، خاصة على أكلة الدولمة، دفعني للاستمرار في هذه المهنة إلى جانب عملي كموظفة في وزارة الكهرباء ورعاية أطفالي، وآمل أن أكون صاحبة مشروع كبير في بلدي".وتابعت، "أكلاتي نالت إعجاب الزبائن بشكل كبير، وأحد أروع الأشياء التي حدثت لي في مجال الطبخ كانت دعوتي من قبل السفارة الأسترالية في العراق، كان لقائي بالسفيرة الأسترالية وتعليمها طبخة الدولمة تجربة رائعة!"، وفق ما نقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.