ردّة فعل رجل أمن بتتويج العراق بكأس غرب آسيا تثير ضجة كبيرة (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر يظهر منتسباً أمنياً متأثراً بتتويج المنتخب العراقي بكأس بطولة غرب آسيا تحت ٢٣ عاماً، بعد تغلّبه على المنتخب الإيراني بركلات الترجيح.



في الفيديو، عبّر رجل الأمن عن فرحته بالتصفيق والصراخ أثناء أداء واجبه في تنظيم وحماية الجمهور، إلّا أنّ دموع الفرح غلبته.

كما ان أحد المعلّقين على الفيديو قال: "الجميل أيضاً هو أنّ المنتسب حتّى في لحظة فوز المنتخب، استمر في الالتزام بواجبه، مُعطياً ظهره للملعب".