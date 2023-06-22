تقرير مُفصّل بطقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".وبين، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، في حين ستنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".