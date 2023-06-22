التربية تُقرر تغيير جدول الامتحانات المهنية العامة (وثيقة)

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "بالنظر لتزامن عطلة العيد الأضحى المبارك مع امتحان مادة اللغة الإنكليزية للفروع (التجاري – الفنون التطبيقية – الزراعي – السياحة والفندقة) في يوم الثلاثاء الموافق 27/6/2023، تقرر ما يلي: ـالقرارات مدرجة ضمن الوثيقة ادناه: