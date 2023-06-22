مشاهد من إعادة تأهيل "كشك مارية فود" في بغداد.. اليك القصة كاملةً

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم الخميس 22 حزيران/يونيو 2023، مشاهد من إعادة تأهيل "كشك مارية فود"، وذلك بعد إحالة الموظف المقصر الذي أقدم على هدم الكشك للتحقيق.







الصور ادناه: وكانت "مارية" وهي صاحبة كشك لبيع المأكولات في العاصمة بغداد، قد ناشدت أمين بغداد بعد تعرض الكشك الخاص بها إلى التدمير، من قبل مفرزة قالت إنها تابعة لأمانة بغداد، بعد مساومتها بدفع مبلغ مليون دينار عراقي كل أسبوع، على حد قولها.الصور ادناه:



في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء 21 حزيران/ يونيو 2023، اثار مقطع فيديو لبكاء فتاة في بغداد تدعى "ماريا" تفاعلاً قوياً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تهديم كشك تعمل به بحجة "الضريبة".



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو يتضمن بكاء فتاة بعد تهديم كشك خاص بها على خلفية رسوم الضريبة، وطالب رواد مواقع التواصل بإعادة حق الفتاة التي وصفوها بـ"الرائعة وهي تبحث عن مصدر رزقها". في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء 21 حزيران/ يونيو 2023، اثار مقطع فيديو لبكاء فتاة في بغداد تدعى "ماريا" تفاعلاً قوياً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تهديم كشك تعمل به بحجة "الضريبة".وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو يتضمن بكاء فتاة بعد تهديم كشك خاص بها على خلفية رسوم الضريبة، وطالب رواد مواقع التواصل بإعادة حق الفتاة التي وصفوها بـ"الرائعة وهي تبحث عن مصدر رزقها".

بعد هذا الأمر، كشف المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، هشام الركابي، بتغريدة على "تويتر"، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بفتح تحقيق ومحاسبة كل من ابتز ماريا باسم الدولة".



كما وجه امين بغداد عمار موسى كاظم بإعادة نصب "كشك ماريا فود" على حسابه الشخصي وإحالة الموظف المقصر الذي أقدم على هدم الكشك للتحقيق.



وذكر بيان للأمانة أن "امين بغداد تواصل هاتفياً مع مارية واكد تضامنه الشديد معها ومع مشروعها وتقديم الدعم الكامل لها من قبل امانة بغداد".



واضاف أن "امين بغداد تعهد بإعادة نصب كشك جديد لماريا على حسابه الشخصي وتأمين الاجراءات الادارية اللازمة لضمان حقوقها في الدائرة البلدية، كما وجه بمحاسبة واحالة الموظف المقصر الذي أقدم على هدم كشك مارية فود دون الرجوع لرئيسه الاعلى واحالته للتحقيق".