ابتلعتها قبل 20 يوماً.. استخراج "حلق ذهب" من معدة امرأة في كربلاء

وقال إختصاص دقيق جهاز هضمي، الدكتور أحمد هاشم عباس، إن "المركز، استقبل المُواطنة بعمر الـ (25) عاماً، وقد ابتلعت بالخطأ قبل نحو 20 يوماً حلقة من الذهب استقرت في جهازها الهضمي، وتمت عملية استخراجها بنجاح خلال 20 دقيقة فقط ".وأضاف عباس، أن "المُواطنة الكربلائية، كانت مُتأملة إنه مع مرور الوقت خروج الحلقة عند التبرز، بعدها راجعت عدة أطباء بغية مُعالجتها ولكن بدون فائدة، فما كان عليها سوى مُراجعة مركزنا وإنهاء مُعاناتها".وتابع: "بعد إجراء الفحص الطبي والمُختبري، قرَرنا إخضاعها لتداخل ناظوري طارئ تكلل بالنجاح التام وإخراج الجسم الغريب من معدتها، لتُغادر بعدها المركز وهي بصحةٍ جيدة".