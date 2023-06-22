التربية تصدر توجيها لطلبة السادس الإعدادي بشأن كتابة الأسماء داخل الدفتر الامتحاني

وذكرت وزارة التربية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الجبوري وجه، رسالة تأكيد مشددة الى القائمين على العملية الامتحانية من مديري مراكز ومراقبين بضرورة التعامل الحسن مع الممتحنين ومراعاة ظروفهم النفسية".وأشار الى "تجنب التشتيت الذهني بالتحدث او التصوير داخل القاعات وتكرار العبارات المقلقة مثل تذكيرهم بما تبقى من وقت الامتحان او سحب الدفتر الإمتحاني وبعض الجُمل التي قد تؤثر سلباً لا إيجاباً على واقع الاداء إضافة إلى الإبتعاد عن استخدام الكلمات القاسية والمربكة".ومن جملة التوجيهات أيضاً، "تبليغ الطلبة بعدم كتابة الاسماء داخل الدفتر لأنها تعد من حالات الغش وان كانت دون قصد، فيما بث الجبوري "روح الإصرار والعزيمة في نفوس الممتحنين"، مطمئناُ إياهم بأن "الامتحانات هي مرحلة إكتشاف للقدرات والمعلومات تنقلهم حيث تطوير الذات، متمنياً لهم دوام السداد وتحقيق الطموحات".