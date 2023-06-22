اشتباكات مسلحة بين جمعيات معارضة لإيران واسقاط طائرة مسيرة.. ماذا يجري في كردستان؟

السومرية نيوز – امن



شهد إقليم كردستان، اليوم الخميس 22 حزيران/يونيو 2023، حوادث امنية تمثلت باندلاع اشتباكات مسلحة بين جمعية كادحي كردستان وجمعية كادحي كردستان الثورية المعارضتان للنظام الإيراني، أدت الى مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين من الطرفين، فيما سقطت طائرة مسيرة من دون طيار في محافظة السليمانية.







كما أفادت جمعية كادحي كردستان، بمقتل عنصرين من قوات البيشمركة التابعة لها في هجوم شنه مقاتلون من جمعية الكادحين الثوري الكردي الإيراني في محافظة السليمانية.



وقالت اللجنة المركزية لجمعية كادحي كردستان في بيان، إن جمعية الكادحين الثورية هاجمت مراكز تدريب ومخيمات وأطلقت النار على قوات البيشمركة بواسطة القنص وللأسف، ولغاية الآن، قتل اثنان من قوات البيشمركة من جمعية كادحي كردستان، وهما سامان إبراهيمي وهيوا صادقي".



وأضافت اللجنة في بيانها "قد بذلنا قُصارى جهدنا لعدم وقوع هذه الحادثة، ولكن أولئك ولتعويض فشلهم لا يتوانون عن ارتكاب أي فعل وجريمة". ووفقا لمسؤول بقوات البيشمركة في مدينة السليمانية، فإن "الاشتباكات اندلعت صباح اليوم في منطقة زاكروس 25 كيلو شرقي مدينة السليمانية، بين (جمعية كادحي كردستاني) و(جمعية كادحي كردستان الثورية)، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين من الطرفين، خلال المواجهات التي استُعملت فيها أسلحة مختلفة".كما أفادت جمعية كادحي كردستان، بمقتل عنصرين من قوات البيشمركة التابعة لها في هجوم شنه مقاتلون من جمعية الكادحين الثوري الكردي الإيراني في محافظة السليمانية.وقالت اللجنة المركزية لجمعية كادحي كردستان في بيان، إن جمعية الكادحين الثورية هاجمت مراكز تدريب ومخيمات وأطلقت النار على قوات البيشمركة بواسطة القنص وللأسف، ولغاية الآن، قتل اثنان من قوات البيشمركة من جمعية كادحي كردستان، وهما سامان إبراهيمي وهيوا صادقي".وأضافت اللجنة في بيانها "قد بذلنا قُصارى جهدنا لعدم وقوع هذه الحادثة، ولكن أولئك ولتعويض فشلهم لا يتوانون عن ارتكاب أي فعل وجريمة".

يذكر أنه بعد سبعة أشهر من اتحاد الجمعيتين، تم فصل جناحيهما مرة أخرى وفي الأيام الأخيرة هاجموا بعضهم البعض في الموقع ووسائل التواصل الاجتماعي لتنفجر على إثرها هذه الإشتباكات.



وتتخذ الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من مناطق إقليم كردستان مقراً لها، وبالتحديد مناطق بنجوين، كويسنجق، رانيا، رابرين، وأغلب تلك المناطق تقع في السليمانية وأربيل.



وفي سياق منفصل، سقطت طائرة مسيرة من دون طيار، ظهر اليوم الخميس، في قرية "شرويتي" التابعة لقضاء بشدر في محافظة السليمانية ولم يسفر سقوطها عن اية خسائر بالأرواح أو أضرار مادية.



وتشير المعلومات الواردة إلى أن الطائرة المسيرة سقطت من تلقاء نفسها، هذا ومن المؤمل أن تصدر الجهات المعنية توضيحاً أو بياناً رسمياً عن الحادثة.