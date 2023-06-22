بشرى للعمال.. تفاصيل جديدة حول "الضمان الاجتماعي"

وقال عرب في حديث لبرنامج علناً الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الحكومة الحالية يتطلب منها الترويج بكثافة لقانون الضمان الاجتماعي وما يشمله وما يتضمنه"، مبيناً أن "القانون تم استمزاج مواده من القوانين الامريكية والأوروبية وبعض دول الجوار حتى صار وضعه يمثل مفخرة للعامل العراقي".ولفت إلى، أن "القانون، سينظم العمل في العراق ويخلق احتراماً بين جميع العاملين، كما سيحدد ضوابط وقيود لرب العمل والعاملين، ويشمل قطاع العمل المنظم وغير المنظم (سائقي الأجرة وغيرهم)".وأوضح، أن "رئيس الوزراء وافق على موضوعة الدعم لموظفي القطاع الخاص بقطع أراضي ومنحهم اجازات ومساهمات وحتى فيما يتعلق بقضايا الأمومة والحضانة والتأمين الصحي كل ذلك سيكون موجوداً ضمن القانون".وأكد عرب، أن "القانون ينتظر المصادقة عليه من رئيس الجمهورية، وسيتم ذلك قريباً".وفي منتصف أيار الماضي، مرر مجلس النواب العراقي قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "المجلس أنهى التصويت على القانون بمجمله والذي يهدف لشمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني)، وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم".