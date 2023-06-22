نائب بشأن "التجهيزات العسكرية": هناك مشكلة سيتم بحثها الأسبوع المقبل

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية طالب اليساري، الخميس، وجود مشكلة تخص "التجهيزات العسكرية"، فيما كشف أنه سيتم بحث الموضوع الأسبوع المقبل.



وقال اليساري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قطعاتنا العسكرية تعاني من الملابس والتجهيزات بشكل عام والتي يجب أن تكون الدولة مسؤولة عن توفيرها وبنوعيات جيدة على اعتبار الجندي يتعرض الى ظروف قاسية بفصلي الشتاء والصيف".

وأضاف "يجب توفير الى الجندي العراقي الطقس الذي يحميه من الحرارة والبرودة وكل جيوش العالم تراعي ذلك الأمر"، مشدداً بالقول "الجندي العراقي يعاني من هذه المشكلة ويشكو من رداءة ملبسه العسكري وأصبح يعتمد على إمكانياته الذاتية بتوفيرها والنوعية الجيدة ثمنها غالي".

ولفت اليساري الى أن "وزير الدفاع وعدنا بمعالجة هذه المشكلة بإحدى الطريقتين الأولى تفعيل الخياطة العسكرية ويستورد أقمشة جيدة، أما الثانية تتم من خلال استيراد نوعيات جيدة من الملابس"، مضيفاً "ستكون هنالك مناقشة الأسبوع المقبل مع وزير الدفاع بخصوص هذا الأمر وأحد محاور النقاش سيكون موضوع التجهيزات العسكرية".

وكان المفتش العسكري السابق في وزارة الدفاع، الفريق الركن المتقاعد جليل خلف أكد، قبل أيام، أن الفساد يعيق تنشيط إنتاج الملابس العسكرية محليا، فيما أشار إلى أن الحكومات المتعاقبة لم ترغب في أحياء التصنيع الحربي.