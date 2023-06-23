"حفرة مخيفة" بأحد شوارع الدورة تربك حركة السير وتقلق الأهالي (صور وفيديو)



السومرية نيوز - محليات



شهد أحد شوارع قضاء الدورة جنوبي العاصمة بغداد، تخسفاً كبيراً منذ حوالي 4 أيام، أدى الى اغلاق الشارع القريب منها.

وقال مراسلنا، إن "التخسف ظهر في أحد شوارع منطقة الدورة نهاية شارع 60، ولم يعرف أحد مصدره".



وأضاف، أن "التخسف منذ 4 أيام ولم يتلقى أي استجابة حكومية بالرغم من مناشدات أهالي المنطقة".