التعليم تعلن توفر 20 منحة بحثية فرنسية للتدريسي المتفرغ علميا

وأوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في الوزارة ببيان ورد لـ السومرية نيوز المحددات الآتية:1- على التدريسيين الراغبين بالتقديم للمنحة اعلاه التقديم على الرابط الالكتروني الخاص بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية ().2- يجب على المتقدمين للرابط اعلاه أن يسجلوا على الرابط الخاص بدائرة البحث والتطوير () وسيتم إهمال اي تقديم خلاف ذلك.3- يتحمل الجانب الفرنسي ما يأتي:▪️ الراتب الشهري (500) يورو.▪️ تذكرة السفر لمرة واحدة ذهابا وإيابا.▪️ نفقة الضمان الاجتماعي (BCS).4- أن يتم ملء وتقديم السيرة الذاتية باللغة الفرنسية أو الإنكليزية (C.V.) وحسب النموذج المرفق في الرابط ().5- للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية يرجى الاطلاع على الرابط: ().6- يكون الترشيح على وفق تعليمات التفرغ العلمي رقم 162 لسنة 2009 وضوابط المنح البحثية للتدريسي المتفرغ علميا الصادر بالعدد 17512 في 2019/7/11 وتعديلاتها الصادرة بالعدد 20538/ص ب في 2023/6/18.وحددت دائرة البعثات الموعد الأقصى لتقديم من تنطبق عليهم الشروط والضوابط من التدريسيين ذوي الخبرة والأهلية الذين يجيدون اللغة الفرنسية أو الإنكليزية هو يوم 2023/7/18.