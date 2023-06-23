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14 محافظة تتجاوز حرارتها الـ40 درجة وموجة غبار تخيم على سماء العراق
محليات
2023-06-23 | 06:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,193 مشاهدة
السومرية نيوز - محليات
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام الاربعة المقبلة، فيما أشارت الى تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة.
وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد 45، وكربلاء المقدسة وبابل وديالى 44، والنجف الأشرف 46، والبصرة 47".
وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعداً للغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".
وبين أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعداً للغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".
وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً، في المنطقتين الوسطى والشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".
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