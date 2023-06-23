الهجرة تعلن عودة أكثر من 100 نازح من مخيمات دهوك الى سنجار



السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عودة (108) نازحين من مخيمات دهوك إلى مناطقهم في سنجار.

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "العودة جاءت تنفيذاً للبرنامج الحكومي، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين وقيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات نينوى لتأمين عودتهم".