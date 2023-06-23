الصحة توضح حقيقة نقص "المغذيات" في المستشفيات

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي وبعض مجاميع (الواتساب) اخباراً عن وجود شحة في أحد المحاليل الوريدية (السائل الملحي المغذي)، وبصدده تؤكد الوزارة توفرها وبكميات كبيرة في مخازن الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) وكما موضح جزء منها في الصور المرفقة بالخبر والتي التقطت اليوم وكذلك في جميع المؤسسات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص فضلا عن كميات كبيرة تم توزيعها خلال الفترة السابقة وحسب السياقات المعتمدة".وبينت، أن "هذه الشائعات تهدف الى تضليل الرأي العام وتشويه ما تقوم به الحكومة العراقية ووزاراتها لتنفيذ اولويات البرنامج الحكومي في القطاع الصحي"، داعية وسائل الإعلام الى "اعتماد المصادر الرسمية الرصينة"، مؤكدة احتفاظها "بحق الرد القانوني على مثيري الشائعات التي تهدف الى زعزعة الأمن الصحي في البلد".