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رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تشجيع السياحة الدينية
محليات
2023-06-23 | 14:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
318 مشاهدة
شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، على ضرورة تشجيع السياحة الدينية في العراق.
وذكر بيان لمكتب رشيد ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "زار اليوم، مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني، وكان في استقباله متولي الحضرة الشيخ عفيف الدين الكيلاني وجمع من العلماء والشيوخ ورجال الدين، بعدها أدى رئيس الجمهورية مراسم الزيارة لمرقد الشيخ الكيلاني مبتهلا للباري عز وجل أن يحفظ العراق وينعم على العراقيين بالمزيد من الخير والأمن والاستقرار".
ودون رئيس الجمهورية، "كلمة في سجل الزيارات في الحضرة الكيلانية، كما أطلع على المكتبة القادرية التي تضم العديد من المصاحف والوثائق والكتب والمخطوطات التاريخية النفيسة، مشددا على ضرورة الحفاظ والاهتمام بهذا الإرث الكبير، وتشجيع السياحة الدينية".
وأكد الرئيس، خلال لقائه متولي الحضرة الشيخ عفيف الدين الكيلاني والقائمين عليها، "أهمية الدور الإيجابي لرجال الدين في تعزيز النسيج الاجتماعي في هذه المرحلة عبر اعتماد الخطاب المعتدل ونشر ثقافة التسامح والتآخي، ومكافحة الفكر المتطرف، ونبذ العنف والكراهية والفرقة".
بدوره، أثنى الشيخ الكيلاني، وفق البيان، على "زيارة الرئيس للحضرة القادرية والتي تدل على مدى اهتمامه بالعتبات الدينية والمراقد المقدسة، وحرص فخامته على دعم جهود رجال الدين في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم المجتمعي".
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