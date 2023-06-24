"أني عراقي مو إيراني".. قصة منتسب أمني كان "يبكي" بالمباراة النهائية الاخيرة (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، لمنتسب أمني كان حاضراً في المباراة النهائية بين العراق وإيران في بطولة غرب اسيا وهو يبكي بشدة ثم سجد ليثير الجدل عن الأسباب.



وظهر المنتسب في الفيديو يبكي بـ"حرقة" ثم سجد على أرضية الملعب دون توضيح الأسباب التي أدت الى ذلك وسط تساؤلات كثيرة عن هذه الحالة.



الفيديو ادناه:

لكن بعد الضجة الكبيرة خرج في لقاء متلفز، وقال، "أني عراقي مو إيراني، بكيت بعد أن ظن الجمهور أني (ايراني) وهتفوا ضدي".



توج المنتخب العراقي بلقب بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً بعد تغلبه على منافسه الإيراني بفارق ركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل بالوقت الأصلي بهدف لمثله.



في المباراة النهائية التي جرت مساء يوم الثلاثاء بملعب المدينة الدولي أمام أنظار أكثر من 30 ألف من أنصار أسود الرافدين.