مجاناً.. أمانة بغداد تكشف للسومرية عن افتتاح 3 أماكن سياحية جديدة خلال العيد

وقال مدير اعلام وعلاقات امانة بغداد محمد الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى وجه أمين بغداد عمار موسى وبرعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بافتتاح 1100 كيلو متر من كورنيش الكاظمية، يوم الثلاثاء المقبل".وأضاف، أن "الافتتاح الاخر، سيكون للجزء الثاني من كورنيش شارع أبو نؤاس، المتمثل بـ600 متر"، مبينا أن "الافتتاح سيصاحبه فعاليات ثقافية وترفيهه وفنية".وأشار الربيعي الى، أن "امانة بغداد خصصت اماكناً لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا لم يحدث في العراق سابقاً".ولفت الى أن "هناك افتتاحاً اخراً سيكون في شارع حيفا، بدءا من ساحة الطلائع باتجاه كورنيش العطيفية واللذان سيفتتحان قبل العيد"، مشيرا الى "افتتاح شارع القدس في مدينة الصدر".وبين مدير اعلام وعلاقات امانة بغداد، أن "حدائق الزوراء ايضاً ستفتح طيلة أيام العيد مجاناً للمواطنين"، لافتا الى أن "امانة بغداد بغداد تسعى لأن يكون هذا العيد مميزاً، من خلال توسيع الأماكن السياحية ضمن حملة بغداد أجمل".وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن تكون عطلة عيد الأضحى ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 27 حزيران 2023، ولغاية يوم الأحد الموافق 2 تموز 2023.