زيدان يشدد على حسم قضايا المواطنين حسب السقوف الزمنية المحدّدة

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أجرى زيارة إلى رئاسة محكمة استئناف المثنى على رأس وفد قضائي".وأضاف أن "رئيس محكمة الاستئناف القاضي راضي أبو حسنة وقضاة المحكمة ومحافظ المثنى وقائد شرطة المحافظة ومسؤولو الأجهزة الأمنية كان في استقبالهم رئيس مجلس القضاء".وأشار البيان الى أن "زيدان التقى قضاة المحكمة لمناقشة سير العمل وأكد على حسم قضايا المواطنين بالسرعة الممكنة وحسب السقوف الزمنية المحددة بموجب القانون".وأضاف أن "الوفد الزائر ضم كلاً من رئيس الادعاء العام نجم عبدالله ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة رحيم عبد حسن".