طقس العراق.. 16 محافظة تتجاوز حرارتها الأربعين درجة

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحالة الجوية لهذا اليوم السبت، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد 44، ودهوك والسليمانية 38، وكركوك والأنبار وصلاح الدين وبابل 42، وكربلاء المقدسة 44، والنجف الأشرف وواسط والديوانية 45، والبصرة 47".وأضاف أن "طقس غد الأحد سيكون صحواً في المنطقتين الشمالية والوسطى، وسيكون الطقس صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وسترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشمالية فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأشار إلى أن "يوم الاثنين الطقس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".وأوضح أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً في جميع مناطق البلاد، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية".ولفت إلى أن "توقعات الحالة الجوية ليوم الأربعاء المقبل سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس في جميع مناطق البلاد".