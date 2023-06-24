وفاة شاب داخل صالة لكمال الأجسام في البصرة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شاباً في العشرينات من العمر توفي داخل صالة لكمال الأجسام في منطقة سوق سوادي ضمن قضاء الزبير غربي محافظة البصرة".وأشار إلى "نقل جثة الشاب إلى المستشفى، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة الملابسات"، مبيناً أن "هناك ترجيحات بأن يكون سبب الوفاة سكتة قلبية".