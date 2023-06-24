المالية تكشف موعد اصدار تعليمات تنفيذ الموازنة

كشفت وزارة المالية، السبت، عن موعد اصدار تعليمات تنفيذ الموازنة العامة.

وقالت الوزارة في بيان "تنوه وزارة المالية عن استمرارها بالتعاون مع وزارة العدل اعمال تدقيق قانون الموازنة الاتحادية العامة ٢٠٢٣ التي صوّت عليها مجلس النواب العراقي مؤخرا لغرض نشره في جريدة الوقائع العراقية".

وأضافت أن "تعليمات تنفيذ الموازنة ستصدر بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية"، مشددة على انها "ستقوم بالاعلان عن نشر التعليمات بعد استلامها القانون وبحسب الضوابط المنصوص عليها وفق القانون".

وصوت مجلس النواب، في (12 حزيران 2023)، على مشروع قانون الموازنة للأعوام (2023، 2024، 2025).