Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ميسي بأحدث تصريح: مسيرتي استثنائية وحققت أهم أهدافي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

المالية تكشف موعد اصدار تعليمات تنفيذ الموازنة

محليات

2023-06-24 | 15:20
المالية تكشف موعد اصدار تعليمات تنفيذ الموازنة
2,703 مشاهدة

كشفت وزارة المالية، السبت، عن موعد اصدار تعليمات تنفيذ الموازنة العامة.

وقالت الوزارة في بيان "تنوه وزارة المالية عن استمرارها بالتعاون مع وزارة العدل اعمال تدقيق قانون الموازنة الاتحادية العامة ٢٠٢٣ التي صوّت عليها مجلس النواب العراقي مؤخرا لغرض نشره في جريدة الوقائع العراقية".
 
وأضافت أن "تعليمات تنفيذ الموازنة ستصدر بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية"، مشددة على انها "ستقوم بالاعلان عن نشر التعليمات بعد استلامها القانون وبحسب الضوابط المنصوص عليها وفق القانون".
 
وصوت مجلس النواب، في (12 حزيران 2023)، على مشروع قانون الموازنة للأعوام (2023، 2024، 2025).
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
رحال
Play
رحال
منطقة المسحك والزوية - الحلقة ٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-24
Play
منطقة المسحك والزوية - الحلقة ٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-24
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٤ الى ٣٠ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-24
Play
من ٢٤ الى ٣٠ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-24
Biotic
Play
Biotic
متلازمة داون - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-23
Play
متلازمة داون - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-23
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
جولة مميزة في منطقة لبنانية - الحلقة ٤ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-23
Play
جولة مميزة في منطقة لبنانية - الحلقة ٤ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-23
Play
نشرة ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-23
علناً
Play
علناً
الموازنة وقانون العمل - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-22
Play
الموازنة وقانون العمل - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-22
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
مطاعم العراق ما تعرف وقت..24 ساعة شغالة - حلقة ٩ | الموسم 5
15:30 | 2023-06-22
Play
مطاعم العراق ما تعرف وقت..24 ساعة شغالة - حلقة ٩ | الموسم 5
15:30 | 2023-06-22
Morning Live
Play
Morning Live
الصداقة بين الرجل والمرأة - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-22
Play
الصداقة بين الرجل والمرأة - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق العشار، محافظة البصرة - الحلقة ٤٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-22
Play
سوق العشار، محافظة البصرة - الحلقة ٤٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-22
بعد التحري
Play
بعد التحري
بلد الذهب الاسود ..ربع سكانه تحت خط الفقر - الحلقة ٩ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-21
Play
بلد الذهب الاسود ..ربع سكانه تحت خط الفقر - الحلقة ٩ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-21
الأكثر مشاهدة
رحال
Play
رحال
منطقة المسحك والزوية - الحلقة ٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-24
Play
منطقة المسحك والزوية - الحلقة ٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-24
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٤ الى ٣٠ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-24
Play
من ٢٤ الى ٣٠ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-24
Biotic
Play
Biotic
متلازمة داون - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-23
Play
متلازمة داون - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-23
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
جولة مميزة في منطقة لبنانية - الحلقة ٤ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-23
Play
جولة مميزة في منطقة لبنانية - الحلقة ٤ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-23
Play
نشرة ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-23
علناً
Play
علناً
الموازنة وقانون العمل - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-22
Play
الموازنة وقانون العمل - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-22
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
مطاعم العراق ما تعرف وقت..24 ساعة شغالة - حلقة ٩ | الموسم 5
15:30 | 2023-06-22
Play
مطاعم العراق ما تعرف وقت..24 ساعة شغالة - حلقة ٩ | الموسم 5
15:30 | 2023-06-22
Morning Live
Play
Morning Live
الصداقة بين الرجل والمرأة - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-22
Play
الصداقة بين الرجل والمرأة - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق العشار، محافظة البصرة - الحلقة ٤٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-22
Play
سوق العشار، محافظة البصرة - الحلقة ٤٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-22
بعد التحري
Play
بعد التحري
بلد الذهب الاسود ..ربع سكانه تحت خط الفقر - الحلقة ٩ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-21
Play
بلد الذهب الاسود ..ربع سكانه تحت خط الفقر - الحلقة ٩ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-21
هنالك نافذة أمل
هنالك نافذة أمل
مشكلة يصعب حلها
مشكلة يصعب حلها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.