أحد أبطال مسلسل "بيت الطين".. وفاة فنان عراقي شهير في تركيا

ونعت نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان فلاح ابراهيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، مشيرة الى انه "توفي فجر هذا اليوم".ونعى عدد من الفنانين والأصدقاء المقربين، فلاح إبراهيم، فيما أشاروا الى أنه توفي في تركيا بعد خضوعه لعملية جراحية.وأكدوا أن الفنان العراقي، توفي بعد تدهور حالته الصحية إثر مضاعفات تعرض لها بعد العملية.يذكر ان الفنان الراحل ممثل عراقي مواليد 15 سبتمبر/ أيلول عام 1962 بدأت مسيرته في الإخراج المسرحي في كلية الفنون الجميلة في بغداد، انشغل بالتمثيل ولم يبدأ تجربة الإخراج إلا سنة 2000. ولعل "الهجرة إلى الحب" و"خريف الجنرالات" و"حرير ، من الفنانين الذين عملوا في السينما والمسرح والتلفزيون فهو يمتلك اكثر من 50 عملا مسرحيا كممثل وعشر اعمال مسرحية كمخرج وعشرين كسينوغرافي ومن اعماله ( الغوريلا) و ( تقاسيم على نغم النوى) و( المومياء) و ( قلب الحدث) ويشارك في الملحمة الشعبية (بيت الطين ) في أجزاءها الأربع حتى الان وقد حصل على عدد من الجوائز، كانت أولها جائزة أفضل ممثل واعد عام 1988 عن مسرحية (الغوريلا) وجائزة أفضل مخرج عام 2000 عن مسرحية (بياض الظل) وجائزة الدولة للمحترفين عام 2002 عن مسرحية (الهجرة إلى الحب).