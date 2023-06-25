جدول امتحانات السادس الإعدادي بعد تضمينه عطلة عيد الأضحى

السومرية نيوز - محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، جدول الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية بعد تضمينه عطلة عيد الأضحى المبارك.





الجدول ادناه

ونشرت وزارة التربية جدولا تابعته السومرية نيوز، "يتضمن فترة عطلة عيد الأضحى المبارك لامتحانات العامة للدراسة الإعدادية".الجدول ادناه