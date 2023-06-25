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مجلس المفوضين يوافق على تحويل موظفي العقود الانتخابية المعلقة الى تشغيلية

محليات

2023-06-25 | 04:00
مجلس المفوضين يوافق على تحويل موظفي العقود الانتخابية المعلقة الى تشغيلية
779 مشاهدة


السومرية نيوز – محليات

وافق مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، على تحويل موظفي العقود الانتخابية المعلقة الى عقود تشغيلية.

وذكر المجلس في كلمته الأسبوعية تابعتها السومرية نيوز، انه "مع تجديد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دعمه لعمل المفوضية الانتخابي وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها بكل نزاهة وعدالة وشفافية، تباحث رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي عمر أحمد محمد في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 20/ حزيران/2023 في تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية ، وتم الاتفاق بعد التشاور على تحديد تأريخ 18/ كانون الأول/2023 يوم الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وذلك بحسب ما ورد في القانون الانتخابي المعدل لعام 2023 المادة 5/ أولًا/أ التي تنص "على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات هذا العام على أن لايتجاوز 20/12/ 2023"، وقد صدّق مجلس المفوضين على الموعد النهائي لاجراء الانتخابات المحلية".

وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس المفوضين والأعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقدوا جلستهم الاعتيادية العشرين في 19/حزيران/2023 للتصديق على نماذج ورقة الاقتراع للتصويت العام والخاص للانتخابات المحلية 2023، فضلًا عن قرار استيفاء المفوضية من التحالفات الانتخابية التي تروم المشاركة في الانتخابات وتقديم قوائم مرشحيها أجور اشتراك بموجب صك مصدق لحساب المفوضية قدره (عشرة ملايين دينار عراقي)، ومن الأحزاب السياسية مبلغ الإجور قدره (خمسة ملايين دينار عراقي)، ومن القائمة المنفردة مبلغ قدره ( مليون دينار عراقي) غير قابل للرد، وتعد إيرادًا نهائيًا لخزينة الدولة".

وأعلنت المفوضية، عن "فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم 2023 ، للفترة من 1/ تموز ولغاية 30/ تموز/2023، على أن يكون التقديم في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية".

كما صدّق المجلس في جلستهم الحادية والعشرين المنعقدة في يومي 21 و 22/ حزيران/2023 على تعليمات واستمارات التسجيل والتصديق على المرشحين، ونماذج سجل الناخبين الأولي ودليل مراكز الاقتراع، وآلية اختيار موظفي الاقتراع، والموافقة على تحويل موظفي العقود الانتخابية المعلقة إلى عقود تشغيلية على وفق قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين (315) و( 337) لسنة 2019، وإمهال موظفي العقود الذين تعذر تبليغهم لإبداء رغبتهم بالعمل لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 13/آب/2023، بحسب البيان.

وفي الجانب الأمني، بحث عضو مجلس المفوضين القاضي عامر الحسيني مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات بحضور المدير العام لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية هيمان تحسين ومسؤول التنسيق الأمني في المفوضية، آليات حماية أمن العملية الانتخابية وسلامتها برمتها وأيضًا الناخبين، ومن ضمنها مكاتب المحافظات الانتخابية ومراكز التسجيل والمخازن التابعة لها، ومراكز التدقيق والاقتراع في اليومين الخاص والعام، وفق البيان.

وتابع، "بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية أقيمت ورشة عمل لجنة إعداد تصميم برنامج تبويب النتائج العد والفرز اليدوي ونظام مطابقة النتائج واحتساب المقاعد ، بإشراف معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية مهند فاضل عباس ؛ وذلك بسبب التغيير الحاصل في قانون الانتخابات من نظام الصوت الواحد غير المتحول إلى نظام التمثيل النسبي سانت ليغو".

وأردف البيان: "يستمر موظفو مراكز التسجيل والفرق الجوالة التابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية في تسجيل الناخبين وتوزيع البطاقة البايومترية للمسجلين سابقًا، إذ أسفرت الجهود عن تسجيل ( 1.009.399) ناخبًا من ضمنهم المواليد الجديدة لعام 2004 التي بلغت (207.870) ناخبًا، ومواليد عام 2005 التي بلغت ( 115.985) ناخبًا، في حين بلغ عدد البطاقات الموزعة ( 1.278.465) بطاقة بايومترية مصنفة (576.739) بطاقة للتصويت العام، و( 648.831) بطاقة للتصويت الخاص من الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، أما بطاقات النازحين والمهجرين فبلغت (52.895) بطاقة، إذ يتم العمل بحضور وكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين المحليين، ويمكن للمهتمين في الشأن الانتخابي الاطلاع على الموقف العملياتي التراكمي لعمليتي التسجيل والتوزيع البايومتريين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمفوضية الانتخابات".
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