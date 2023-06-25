توضيح من التربية يخص أداء امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي

وذكر اعلام التربية في إيضاح ورد لـ السومرية نيوز، انه "يحق لطالب السادس الاعدادي اداء امتحان الدور الثاني حتى لو كان راسباً في جميع الدروس بالدور الأول".وانطلقت يوم الاربعاء الماضي، امتحانات السادس الاعدادي بمشاركة أكثر من 689 ألف طالب موزعين على 4769 مركزاً امتحانياً في بغداد والمحافظات وممثليات إقليم كردستان.