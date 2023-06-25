مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر تصادم مركبتين في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وقع صباح اليوم حادث اصطدام بين مركبتين على طريق عمارة _ مشرح".وأضاف البيان، أن " المركبة الاولى نوع كيا حمل، والمركبة الثانية اجرة نوع بيجو"، مبينا أن "أسباب الحادث، هو السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى الاصطدام ".وأشار الى ان "الأضرار الناجمة عن الحادث وفاة اثنان واصابة اربعة أشخاص بجروح بليغة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى على الفور".