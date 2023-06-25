السوداني يفتتح مشاريع تطوير الوحدات الغازية في 8 محطات كهربائية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء افتتح عبر دائرة تلفزيونية في مبنى وزارة الكهرباء، المرحلة الأولى من مشاريع تطوير ورفع كفاءة الوحدات الغازية العاملة، عبر تشغيل 40 منظومة لتبريد الهواء الداخل للوحدات التوليدية الغازية في ثماني محطات كهربائية ببغداد والمحافظات، تم تجهيزها بموجب العقود المبرمة مع شركة سيمنز الألمانية، وتم التنفيذ من قبل الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى".واضاف: "ستُسهم منظومات تبريد هواء مداخل التوربين في تعويض ضياعات الطاقة الكهربائية من الوحدات خلال موسم الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتعوض قدرة مفقودة بمقدار 797 ميكا واط تضاف إلى الإنتاج".واطلع رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان على "تفاصيل العمل وكمية الطاقة الكهربائية المجهزة للمحافظات"، كما أشاد "بكوادر الوزارة وملاكاتها التي أنجزت المنظومات خلال مدة قياسية".ووجه: "بالاستمرار في العمل ومضاعفة الجهود خلال موسم الصيف الحالي، وما يشهده من ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، كما وجه الوزير والمديرين العامين بمنح مسؤولي الأقسام الصلاحيات اللازمة لحل المشاكل التي تعترض منظومة الكهرباء بالسرعة الممكنة"، مشدداً على "استنفار فرق الصيانة للعمل على مدار 24 ساعة لمعالجة الخلل الذي يطرأ في محولات الطاقة داخل المناطق والأحياء السكنية، وأن تكون قريبة من المواطنين وتستجيب لنداءاتهم بانسيابية، بعيداً عن الروتين والتعقيدات الإدارية".وشملت المرحلة الأولى من مشاريع التطوير محطة كهرباء الخيرات الغازية في محافظة كربلاء المقدسة، ومحطة كهرباء الرميلة الغازية في محافظة البصرة، ومحطة كهرباء الحيدرية الغازية في محافظة النجف الأشرف، ومحطة كهرباء كركوك الغازية في محافظة كركوك، ومحطة كهرباء الديوانية الغازية في محافظة الديوانية، ومحطتي كهرباء القدس والصدر الغازيتين في العاصمة بغداد، ومحطة كهرباء القيارة الغازية في محافظة نينوى، فيما ستتم المباشرة بالمرحلة الثانية من نصب وتشغيل منظومات التبريد على باقي المحطات وبواقع (32) منظومة تُنصب على (7) محطات كهرباء غازية، سترفد الشبكة الوطنية الكهربائية بطاقة إضافية مقدارها (364 ميكاواط).