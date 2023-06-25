وزير الصحة يوجه من خلال السومرية نداءً يخص عيد الأضحى المبارك

وقال الحسناوي في تصريح لمراسل السومرية نيوز، خلال افتتاح ردهة للنسائية ومركز لغسيل الكلى في مستشفى اليرموك التعليمي، ان "وزارة الصحة تعمل من دون موازنة حالها حال باقي الوزارات وما تشاهدونه من انجازات يثبت ان هناك جهد استثنائي يبذل لتقديم افضل الخدمات للمواطنين"، مضيفا: "وهذا المشروع خير دليل على ذلك".وأشار الى ان "هناك 15 مستشفى جديدة سيتم انشائها في الاقضية بالإضافة الى تأهيل المستشفيات في المحافظات"، مبينا: "لدينا خطة لأنشاء مراكز صحية في القرى والارياف"، مؤكدا ان العام القادم سيشهد تطورا ملموسا في الخدمات الصحية من خلال مشاريع كثيرة منها دعم مراكز القلب والمراكز السرطانية والتوسع في خدمات الديلزة ".ووجه وزير الصحة نداءً من خلال السومرية للمواطنين بعدم ذبح الاضاحي في البيوت فيما اصدر توجيهات للجزارين بارتداء معدات الوقاية اثناء عمليات الذبح"، مؤكدا على "ربات البيوت بأخذ الحيطة من ناحية الإجراءات الوقائية عن التعامل مع اللحوم".ولفت الوزير الى ان "مرض "الحمة النزفية" في العراق ما زال تحت السيطرة"، مبينا ان "الاعداد ما زالت تحت الالف اصابة ونسبة الوفيات مازالت تحت 9 % وهي نسبة مقبولة"، موضحا انه "يم الكشف عن الحالات مبكرا وكلما كان الكشف مبكرا يتم علاجها بسهولة".