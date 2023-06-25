التربية تنشر جدول الامتحانات الوزارية للدراسة المهنية بعد تضمين عطلة العيد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن جدول الامتحانات الوزارية العامة (الدور الاول) للدراسة المهنية بعد تضمينه عطلة عيد الأضحى المبارك.





الجدول ادناه: وبحسب جدول نشرته الوزارة على موقعها الرسمي واطلعت السومرية نيوز عليه، فقد نشرت الوزارة جدول الامتحانات الوزارية العامة (الدور الاول) للعام الدراسي (٢٠٢٢-٢٠٢٣) للدراسة المهنية بعد تضمينه عطلة عيد الاضحى المبارك".الجدول ادناه:

