هزة أرضية تضرب دهوك

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 09:41:30 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4،7) درجة حيث تبعد (12) كم شمال غرب العمادية من محافظة دهوك".واشار إلى أنه "تم الشعور بها من قبل بعض المواطنين في دهوك والموصل".