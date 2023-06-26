إجازة الـ 5 سنوات للموظفين.. السومرية تنشر التعليمات الخاصة للراغبين بالحصول عليها

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم الاثنين 26 حزيران/يونيو 2023، التعليمات الخاصة بإجازة الـ 5 سنوات للموظفين للراغبين بالحصول عليها.



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