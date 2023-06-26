النموّ السكاني في العراق.. انخفاض معدل ولادات المرأة من 7 إلى نحو 4 أطفال

وأفاد العلاق، بأنَّ "العراق لا يشهد انفجاراً سكانياً"، مشيراً إلى "ضرورة مواجهة الأمور بشكل موضوعي، إذ إنَّ معدل النمو السكاني في العراق انخفض لأول مرّة إلى نحو 2.5% بعد أن كان أكثر من 3% قبل نحو خمس سنوات".وأضاف أنَّ "معدلات الخصوبة للمرأة العراقية ارتفعت في سبعينيات القرن الماضي، بمعدل ولادة يقترب من نحو سبعة أطفال، أما معدل ولادات المرأة في الوقت الحاضر فهو بين 3ـ 4 أطفال"، بحسب الصحيفة الرسمية.