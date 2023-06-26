كربلاء.. حريق يندلع بفندقين والدفاع المدني يتدخل

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "حريقاً كبيراً اندلع قبل قليل، داخل فندق والتهم الفندق المجاور له في محافظة كربلاء".واشار الى أن "فرق الدفاع المدني هرعت الى موقع الحريق وباشرت بإجراءاتها للسيطرة عليه ".واضاف أنه "لم يعرف حتى اللحظة حجم الخسائر البشرية والمادية واسباب اندلاع الحريق".