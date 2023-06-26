امانة بغداد تعلن استرجاع مبلغ 224 مليون دينار اختلسها احد موظفيها

وقالت المديرية العامة للعلاقات والاعلام بالامانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بمتابعة من امين بغداد مع الدوائر المختصة تم اكتشاف عملية اختلاس مبلغ ٢٢٤ مليون دينار من قبل احد الموظفين الجباة في احدى الدوائر البلدية والقيام باسترجاع المبلغ لامانة بغداد ".واضاف ان "امين بغداد شكل لجنة تحقيقية واتخذ الاجراءات القانونية واحال الموضوع للجهات القضائية ".وتابع البيان ان "امين بغداد اكد على ابداء التعاون مع جميع الجهات الرقابية وهيئة النزاهة لمتابعة واجتثاث الفساد المالي والاداري في اي دائرة من دوائر امانة بغداد".