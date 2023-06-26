حريق في عدد من المحال التجارية وسط الناصرية (فيديو)

افاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، باندلاع حريق كبير في عدد من المحلات الجارية وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حريقا كبيرا اندلع في عدد من المحلات التجارية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".



وأضاف المصدر ان "المحالات التجارية تختص ببيع اجهزة التبريد والأثاث"، مبينا ان فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث لإخماد الحريق دون معرفة حجم الخسائر المادية والبشرية الناتجة عن الحادث".