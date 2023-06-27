لاستيلائه على أكثر من 17 مليار دينار.. استقدام مدير عام تربية ميسان

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذتها بموجب مذكرة قضائيَّة في مديريَّة تربية ميسان، أفادت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، بأن "ملاكاتها في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وبعد الانتقال إلى مديريَّة التربية ودائرة التقاعد، تمكنت من ضبط الأوليَّات الخاصة بتلاعب واخفاء مبلغ (١٧) ملياراً، و (٨٩٣) مليوناً، و (٧٧٤) ألف دينار خاصة بالتوقيفات التقاعديَّة لملاكات تربية المحافظة".ولفتت إلى أن "تحقيقاتها الأوليَّة قادت إلى أن المبالغ المتلاعب بها والمخفية تعود لملاكات تربية المحافظة للمدة من( ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٩/١٢/٣١)، حيث توصلت إلى أن المبالغ الخاصة بهذه المدة لم ترسل إلى دائرة التقاعد - صندوق تقاعد موظفي الدولة".ونوهت بأن "قاضي التحقيق المختص، وبعد اطلاعه على تفاصيل الأوليَّات المضبوطة المثبتة في محضر الضبط الأصولي المنظم من قبل ملاكات المكتب، قرر إصدار أوامر استقدام بحق كل من المدير العام لتربية محافظة ميسان الحالي، ومدير قسم الحسابات، والموظفة المسؤولة عن تنظيم الصكوك؛ استناداً الى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات".