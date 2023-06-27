الدفاع المدني تصدر "حزمة" ارشادات لأصحاب المدن الترفيهية بمناسبة عيد الأضحى

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "أدناه وصايا وإرشادات لأصحاب المدن الترفيهية والألعاب":1-ضرورة الادامة والصيانة الدورية للادوات والمعدات الخاصة بمدن الالعاب لتجنب حصول الحوادث.2-توجيه العوائل بعدم اشعال النيران داخل المتنزهات والحدائق العامة لتجنب حصول حوادث الحريق.3-عدم التقرب أو العبث بالاجسام الغريبة والمخلفات الحربية لتجنب حصول الحوادث.4-ضرورة تدريب العاملين على كيفية استخدام مطافئ الحريق واجراءات الاسعافات الاولية عند حصول اي حادث لحين وصول الاجهزة المختصة.5-وضع علامات دلالة تعريفية إرشادية للمواطنين تساهم في المحافظة على بيئة آمنة ونظيفة وخالية من التلوث.6-صيانة التوصيلات الكهربائية بشكل كامل وعدم تركها مكشوفة لتجنب العبث بها وحصول الحوادث.7- الاهتمام بالجانب البيئي وعدم ترك المخلفات لتساهم في انتشار التلوث.8-التنسيق مع الدوائر المختصة مثل (الدفاع المدني، الاسعاف الفوري) لتكون متواجدة وجاهزة داخل هذه الاماكن لتقوم بواجبات الانقاذ والاسعاف السريع في حالة حصول أي حادث.9-ضرورة الاتصال السريع بسيطرة الدفاع المدني (115) مجاناً من أي هاتف محمول أو أرضي عند حصول أي طارئ.