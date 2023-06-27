حريق كبير يلتهم معملاً للمعجنات وسط البصرة (فيديو وصور)



السومرية نيوز – محليات



أفاد مراسلنا في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق كبير في معمل للمعجنات وسط المحافظة.

وقال مراسلنا، إن "حريقاً كبيرا، اندلع في معمل لانتاج المعجنات بمنطقة حي الحسين وسط محافظة البصرة".