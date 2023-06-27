تأكيدا للسومرية.. أمين بغداد يعلن انجاز وافتتاح كورنيش الكاظمية (صور)

ونقل بيان للامانة عن امين بغداد قوله خلال جولة له في الكورنيش ان "امانة بغداد اكملت اعمال تطوير كورنيش الكاظمية للمقطع الاول بطول ١٤٠٠ م بدءاً من ساحة عبد المحسن الكاظمي لغاية جسر الائمة ، اشارة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وضمن حملة بغداد اجمل ".واضاف ان "اعمال التطوير تضمنت تنفيذ ممشى نهري واماكن جلوس ونافورات راقصة وزراعة الاكتاف بالاشجار والزهور ونصب اعمدة الانارة وسلات النفايات وانشاء بارك لوقوف السيارات بسعة (٨٥) سيارة لسحب الزخم المروري عن الشارع ".واشار الى ان "العمل جاري على رفع الانقاض والتهيئة لتطوير المقطع الثاني من الكورنيش الممتد بعد جسر الائمة بطول ٣٥٠٠ م وبالتالي سيتحول لاطول كورنيش في بغداد واكبر واجهة نهرية تصل لحدود ٥كم ".

وفي وقت سابق، كشفت امانة بغداد، تفاصيل افتتاح ثلاثة أماكن سياحية جديدة في العاصمة، خلال أيام عيد الأضحى، فيما أشارت الى ان دخولها سيكون مجاناً.وقال مدير اعلام وعلاقات امانة بغداد محمد الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى وجه أمين بغداد عمار موسى وبرعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بافتتاح 1100 كيلو متر من كورنيش الكاظمية، يوم الثلاثاء (اليوم)".وأضاف، أن "الافتتاح الاخر، سيكون للجزء الثاني من كورنيش شارع أبو نؤاس، المتمثل بـ600 متر"، مبينا أن "الافتتاح سيصاحبه فعاليات ثقافية وترفيهه وفنية".وأشار الربيعي الى، أن "امانة بغداد خصصت اماكناً لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا لم يحدث في العراق سابقاً".ولفت الى أن "هناك افتتاحاً اخراً سيكون في شارع حيفا، بدءا من ساحة الطلائع باتجاه كورنيش العطيفية واللذان سيفتتحان قبل العيد"، مشيرا الى "افتتاح شارع القدس في مدينة الصدر".وبين مدير اعلام وعلاقات امانة بغداد، أن "حدائق الزوراء ايضاً ستفتح طيلة أيام العيد مجاناً للمواطنين"، لافتا الى أن "امانة بغداد بغداد تسعى لأن يكون هذا العيد مميزاً، من خلال توسيع الأماكن السياحية ضمن حملة بغداد أجمل".