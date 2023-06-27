النزاهة تنفذ أمر القبـض بحق مدير تقاعد الانبار

السومرية نيوز – محليات



نفذت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء 27 حزيران/يونيو 2023، أمر القبـض بحق مدير تقاعد الانبار انس ياسين عبد الهادي.



وقالت النزاهة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تم تنفيذ أمر القبـض بحق مدير تقاعد الانبار انس ياسين عبد الهادي"، دون المزيد من التفاصيل.