وزير التربية يصدر تنويهاً يخص الدفاتر الامتحانية

السومرية نيوز - محليات



أصدر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء 27 حزيران/يونيو 2023، تنويهاً يخص الدفاتر الامتحانية لطلبة السادس الاعدادي.



وبحسب بيان لوزارة التربية ورد للسومرية نيوز، أكد الجبوري، تأمين الدفاتر الامتحانية من عمليات الاختراق"، مبينا، "لا يمكن فتحها.. فلا تستمعوا للإشاعات المغرضة".



وانطلقت يوم الاربعاء الماضي 21 حزيران/يونيو 2023، امتحانات السادس الاعدادي بمشاركة أكثر من 689 ألف طالب موزعين على 4769 مركزاً امتحانياً في بغداد والمحافظات وممثليات إقليم كردستان.