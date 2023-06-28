كربلاء.. السومرية توثق أجواء أعمال يوم عرفة بين الحرمين الشريفين

ووثقت عدسة السومرية، مشاهد توافد الزائرون بين ضريحي الامامين الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) لإحياء شعائر يوم عرفة.واستنفر قسمُ ما بين الحرمَيْن الشريفَيْن التابع للعتبة العباسية المقدسة ملاكاته البشرية والآلية لخدمة زائري يوم عرفة وليلة عيد الأضحى المبارك ويومه وبما يسهم في تأدية مناسكهم بسهولةٍ ويسر وتوفير كافّة الخدمات التي يحتاجونها الأمنيّة منها والخدميّة.وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع، أمس الثلاثاء، التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.