مُسنة عراقية تؤدي فريضة الحج بعمر 103 أعوام (صور)

فرحت جدا بحصولي على فرصة الحج بعد ثلاثة أعوام من الرفض بسبب العمر.. هكذا عبرت المسنة رابي علي عن فرحتها لأداء مناسك الركن الخامس في الإسلام، وذلك بعد قرن و3 أعوام من عمرها.وتعيش رابي علي في منزل عتيق في مرتفعات جبال إقليم كردستان العراق، وتحديدا بقضاء جومان، ويطل منزلها على أعلى قمة جبلية في العراق وهو جبل "حصاروست" في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني.وقالت الحاجة رابين علي: "فرحت جدا بحصولي على فرصة الحج بعد ثلاثة أعوام من الرفض بسبب العمر أو لأسباب أخرى، وأخيرا سأسافر لأداء فريضة الحج وزيارة الديار المقدسة والحمدلله".وأكد المسؤول الإعلامي لبعثة الحج في إقليم كردستان، كاروان ستونيأن المسنة رابي علي هي أكبر حجاج بيت الله سنا في إقليم كردستان العراق، وأنها حصلت على موافقة الحج بعد رفع السلطات السعودية شرط العمر عن الراغبين لحج بيت الله الحرام.وتم توثيق صورة المسنة رابعة علي وهي تحمل هويتها الثبوتية ومثبت فيها تاريخ ميلادها "الأول من الشهر السابع لعام 1920".