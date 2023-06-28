افتتاح الجزء الثاني من كورنيش ابو نؤاس في بغداد (صور)

‏وذكر بيان للامانة ورد لـ السومرية نيوز، ان "امانة بغداد انجزت اعمال تطوير المقطع الثاني من كورنيش و متنزه أبو نؤاس ليصبح طوله مع المقطع الاول (١) كم ".واضاف ان "المقطع الثاني شهد تنفيذ فعاليات جديدة ومتميزة منها مناطق العاب لكرة الريشة والكرة الطائرة و (حية ودرج) و(التوكي) وجدار (أنا العراق) يضم صور المشاهير والشخصيات ومنطقة الساعة بلازا كبيرة للمواطنين الى جانب المجموعات الصحية للرجال والنساء وبارك لوقوف السيارات يسع (١٠٠) سيارة".وبين ان "انجاز المقطع الثاني من ابو نؤاس حقق زراعة ١٧ دونماً من المسطحات الخضراء الى جانب زراعة الزهور ونصب مصاطب الجلوس ومشارب الماء وسلات المهملات ومحطات الاستراحة للمواطنين واستمرار الطريق الخاص للمشي والآخر للدراجات الهوائية ".