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سائق عراقي يدهس زوجته في أول أيام العيد.. ما حقيقة الخبر المتداول؟
محليات
2023-06-28 | 14:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,174 مشاهدة
السومرية نيوز - محليات
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفق بنص مفاده "في اول أيام العيد سائق يدهس إمرأة يقال انها زوجته، والشرطة تلقي القبض عليه بعد ان لاذ بالفرار مع نجاة الزوجة من الحادث".
لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أكدت أن الخبر المرفق غير دقيق، إذ أن الحادثة لم تقع بتأريخ اليوم الاربعاء 28 حزيران 2023، كما تم تداول الأمر بشكل مضلل على أنها في أول أيام العيد، حيث بعد تدقيق مقطع الفيديو يمكن ملاحظة أنه سجّل بواسطة كاميرات المراقبة في صباح يوم الأحد 11 حزيران 2023.
وفي ذات السياق، شارك (إعلام شرطة الديوانية) مقطع الفيديو بتأريخ 27 حزيران 2023، مرفق ببيان جاء فيه أن:
"قسم شرطة الأسرة في الديوانية يلقي القبض على متهم بدهس زوجته والهرب من مكان الحادث"
مضيفاً: "بعد تفريغ محتوى الكاميرات القريبة من مكان الحادث تبين قيام المتهم بملاحقة المشتكية ودهسها بصورة متعمدة".
هذا وسبق أن رصدت مجموعة التقنية من أجل السلام، عدة أخبار مضللة نشطت في الآونة الأخيرة مع موسم الحج، حيث تلجأ بعض الصفحات إلى الاستغلال السيئ لـ "الترند" من خلال تداول صور ومقاطع فيديو قديمة وترويجها على أنها حديثة، بهدف جذب الاهتمام وزيادة التفاعل.
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