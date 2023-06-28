الخارجية: رحلة خاصة ستتوجه غدا للسودان لإجلاء العراقيين المتبقين هناك

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رحلة خاصة ستتوجه غدا إلى السودان لإجلاء العراقيين المتبقين هناك بتوجيه من رئيس الوزراء".وأجلت وزارة الخارجية في وقت سابق، أكثر من 288 شخصا من الجالية العراقية في السودان.